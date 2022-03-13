«بايدن» يرسل مساعدات عسكرية عاجلة لأوكرانيا بـ 200 مليون دولار

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
رغم تحذير روسيا لواشنطن، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافق على إرسال مساعدات عسكرية عاجلة لأوكرانيا.
وحسب وسائل إعلام أمريكية، فقد وقّع “بايدن” مذكرة لرصد 200 مليون دولار مساعدات عسكرية عاجلة لأوكرانيا.
وأضاف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن المساعدات الجديدة لأوكرانيا، ستوفّر مساعدات عسكرية فورية تشمل منظومات مضادة للمدرعات والطائرات وأسلحة أخرى.
كان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قال إن موسكو حذرت واشنطن من مثل هذه المساعدات العسكرية.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة لا تأخذ هذه التحذيرات الروسية على محمل الجد.
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