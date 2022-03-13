شكرا لقرائتكم خبر عن غرق 19 مهاجرًا من مصر وسوريا في البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

لقى 19 مهاجرًا من مصر وسوريا حتفهم غرقًا في البحر المتوسط، إثر انقلاب مركبهم.

وأعلنت السلطات الليبية أن زورقا يقل نحو عشرين مهاجرا، انقلب في البحر المتوسط ​​قبالة سواحل البلاد، أمس السبت.

وأفادت بفقد ما لا يقل عن 19 من ركابه، من المتوقع أنهم لقوا حتفهم.

وقال خفر السواحل الليبي إن مجموعة من 23 مهاجرًا مصريًا وسوريا انطلقت من مدينة طبرق شرقي البلاد في وقت سابق من أمس.

وأشار خفر السواحل الليبي، إلى أنه تم إنقاذ ثلاثة منهم ونقلوا إلى المستشفى، مضيفا أنه تم انتشال جثة واحدة فقط، وما زالت جهود البحث جارية.