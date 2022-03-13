شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية: أوكرانيا أبلغتنا أن روسيا تخطط للسيطرة كليا على محطة زابوريجيا النووية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن السلطات في أوكرانيا أبلغتها بأن روسيا تخطط للسيطرة كليا على محطة زابوريجيا النووية

وأضافت الوكالة الذرية، في تصريحات صحفية، إن روسيا تنفي سعيها للسيطرة الدائمة على محطة زابوريجيا النووية، وفقا لـ”العربية عاجل”.

وتابعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن السلطات الأوكرانية الخليج 365 عمليات إصلاح الضرر في محطة تشيرنوبل النووية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت اليوم 79 موقعاً من البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا، كما أسقطت مروحية أوكرانية و3 طائرات مسيرة.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، لليوم السابع عشر على التوالي، تنفيذ عمليتها العسكرية في أوكرانيا.