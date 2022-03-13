شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تدين إعلان إسرائيل إقامة 730 وحدة استيطانية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت فلسطين أمس إعلان إسرائيل إقامة 730 وحدة استيطانية جديدة شرق القدس. وعدَّت الخارجية الفلسطينية استمرار الاحتلال بتصعيد الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح مشاريعها الاستيطانية الاستعمارية التوسعية، يهدف لإنهاء أي فرص لحلِّ الصراع على أساس مبدأ حلِّ الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية. وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري واتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية لإجبار الاحتلال على وقف اعتداءاته في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في مدينة القدس.