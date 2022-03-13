شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يوجه المزيد من الضربات للميليشيا.. ومقتل العشرات بينهم قيادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، عن تنفيذ 21 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية على جبهات القتال في حجة ومأرب، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكد التحالف أن العمليات دمرت 15 آلية عسكرية، وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا الإيرانية.

وقالت وسائل إعلام عسكرية يمنية، إن ميليشيا الحوثي الإيرانية، تكبدت أمس السبت، خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، بنيران مقاتلي الجيش والمقاومة، جنوبي محافظة مأرب.

وأكدت المصادر أن رجال الجيش والمقاومة خاضوا معارك عنيفة ضد الميليشيا الإرهابية على امتداد الجبهة الجنوبية، كبدت الميليشيا الإرهابية عشرات القتلى والجرحى.

وتزامنت المعارك مع قصف مدفعي مركز لقوات الجيش، استهدف مواقع وتحركات للميليشيا في مختلف الجبهات، أسفرت عن تدمير آليات عسكرية حوثية ومقتل وإصابة عدد من العناصر الإرهابية.

كما قتل وأصيب العشرات من الميليشيا في معارك مماثلة شهدتها عدة مواقع في الجبهة الغربية من المحافظة.

فيما شنت مقاتلات التحالف عدة غارات مركزة على مواقع الميليشيا الحوثية على امتداد الجبهتين، وكبدت الميليشيا الحوثية خسائر بشرية ومادية كبيرة، بينها تدمير مخزن أسلحة وآليات قتالية مختلفة.

مصرع قيادات

وفي السياق، لقي عدد من قيادات ميليشيا الحوثي مصرعهم خلال المواجهات جنوبي محافظة مأرب، وقالت مصادر ميدانية إن 3 من قيادات ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم إلى جانب عشرات المسلحين، خلال هجوم الميليشيات على مواقع الجيش الوطني جنوبي محافظة مأرب، بينهم اثنان مقربان من القيادي محمد البخيتي، منتحل صفة محافظ ذمار.

وأكدت المصادر مصرع كل من القيادي في الميليشيات أبو صاعق البخيتي، والقيادي كرار الحدم، والقيادي خالد سنان البخيتي.

وكانت ميليشيا الحوثي شنت في الساعات الأولى، أمس، هجوما عنيفا على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في جبهة البلق، جنوب مأرب، لكنها منيت بهزيمة قاسية.

وفي جبهة تعز، لقي 8 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، وأصيب آخرون في مواجهات مع قوات الجيش الوطني شمال المدينة.

وبحسب مصدر عسكري، فإن قوات الجيش الوطني هاجمت مواقع للميليشيات وأسفر الهجوم عن مصرع 8 من عناصر الميليشيات، بينهم قناص كان متمترسا في عمارة الكباب في شارع الأربعين، وإصابة آخرين.

فيما استهدف طيران التحالف مواقع لميليشيات الحوثي في منطقة «المدرجات غراب»، غرب المدينة.

منظمة إرهابية

سياسيا، اعتمدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تصنيف جماعة الحوثيين جماعة إرهابية، وإدراجهم في قائمة الكيانات الإرهابية المدرجة على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في بيان لها، أن تصنيف ميليشيات الحوثي ككيان إرهابي، وإدراجهم على القائمة السوداء العربية، يأتي جراء الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية ضد السكان اليمنيين من قتل وتشريد وسجن وتعذيب، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وكذا الانتهاكات ضد دول الجوار والمجتمع الدولي، بما في ذلك الهجمات الإرهابية المتكررة التي نفذتها عبر الحدود، والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

القائمة السوداء

ولفت البيان إلى أن إدراج الحوثيين في القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية، من قبل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، يأتي نتيجة جهود أجهزة الشرطة والأمن العربية التي أدركت خطورة هذه الميليشيات، وعواقب انتشار أفعالها وأفكارها المسمومة، وذلك بعد أيام قليلة من صدور قرار مجلس الأمن 2624 باعتبارها جماعة إرهابية، وكذا مطالبة اتحاد البرلمان العربي بإدراج الحوثيين كجماعة إرهابية.

ويأتي التصنيف بعد ختام الدورة الـ 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة في العاصمة التونسية، بمشاركة وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، والذي طالب بدعم موقف اليمن بإدراج تلك الميليشيات في قائمة الإرهاب، جراء أعمالها التي تجاوزت حدودها.