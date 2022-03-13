شكرا لقرائتكم خبر عن الحروب تضع أفغانستان على شفا كارثة إنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد موقع «آسيا تايمز» أن أفغانستان على شفا كارثة بسبب الحروب المستمرة على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وبحسب مقال لـ «سيد عطاء الله شاه»، تتميز الحقبة التي نمر بها اليوم بواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ.

وأضاف: لقد دمرت جائحة كورونا حياة البشر في كل مكان، ما جعل الحياة أكثر صعوبة، يعاني جميع دول العالم تقريبا من مشكلات اقتصادية بسبب الجهود المبذولة للسيطرة على الوباء، لقد دُمر العديد من دول العالم الثالث ماليا تقريبا.

ومضى يقول: أفغانستان تتصدر القائمة. أفغانستان على شفا كارثة بسبب الحروب المستمرة على مدى العقود الثلاثة الماضية، لقد دمر جمال البلاد بالكامل بسبب سلسلة متواصلة من الهجمات الجوية والبرية، أولا من الاتحاد السوفييتي، ثم الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو، أصبحت المنازل مقابر، وفقد فرد أو أكثر من كل أسرة حياته في حرب لا مبرر لها، من المسؤول عن هذا ولماذا؟

وأردف: هذه الأمة التي تعيش في ظل الحرب لمدة 20 عاما، تكافح مرة أخرى من أجل الحياة في ساحة المعركة الاقتصادية، يبيع البعض أطفاله لكسب الرزق، ويغادر آخرون البلاد للسفر إلى الخارج وهم يحلمون بحياة أفضل.

وتابع: بعد الفشل العسكري، صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا، بأن بعض أصول البنك المركزي الأفغاني البالغ حجمها 7 مليارات دولار، والتي جمدتها الولايات المتحدة بعد سيطرة طالبان على كابول، سيتم توزيعها على العائلات التي فقدت أحباءها في هجمات 11 سبتمبر 2001.

واستطرد: صُدم الصحفيون والمثقفون السياسيون حول العالم في 11 فبراير من تصريح بايدن من ناحيتين؛ الأولى أنه بسبب الحرب أصبح الأفغان بائسين، ومن ناحية أخرى أنهم بسبب حادثة لم يتورط فيها أي مواطن أفغاني واحد، حُرموا من أصولهم.

وأكد الكاتب أن أفغانستان تتضور جوعا، مضيفا: في الوقت الذي تحتاج فيه أفغانستان للمساعدة الإنسانية، سيكون استخدام أصولها الحالية لمصلحتك الخاصة جريمة.

وتابع: هذه السبعة مليارات دولار هي أصول البنك المركزي الأفغاني المطلوبة للاستقرار المصرفي والاستثماري والمالي لأفغانستان في هذه الأوضاع الاقتصادية الحاسمة والصادمة. لا علاقة للأمر بحركة طالبان، فالأموال ملك الأمة الأفغانية وهي نتيجة 20 عاما من الاستثمار وجزء من احتياطيات النقد الأجنبي، ولهذا يجب اعتبار ذلك هجوما مباشرا على الإنسانية.

وأضاف: إن القيام بذلك لن يحرم أفغانستان من أصولها فحسب؛ بل قد يؤدي أيضا إلى أزمة أخرى في إطار الأزمة الحالية، قد تنهار عملة أفغانستان وقد يعاني موظفو الحكومة المحرومون بالفعل من رواتبهم، أكثر من ذلك.

واختتم بقوله: الشيء الوحيد الذي تحتاجه دولة ما للعودة إلى المسار الصحيح بعد الحرب هو الأموال الموجودة بالفعل في بنوك ذلك البلد، إذا صادرتها، فقد ينظر إليك على أنك عدو للإنسانية.