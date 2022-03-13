شكرا لقرائتكم خبر عن مصالح واشنطن بحاجة إلى التكيف مع عصر متعدد الأقطاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تساءلت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية عما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على التكيف مع عصر متعدد الأقطاب.

وبحسب مقال لـ «نيكولاس ك. جفوسديف»، الأستاذ بكلية الحرب البحرية، فمن الواضح الآن أن أحداث العالم وصلت إلى نهاية دورة مدتها 30 عامًا، حيث تعمل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية على إعادة كتابة الكود المرجعي للشؤون الدولية.

وأضاف: في حين تميَّزت بداية الدورة بسلسلة من الأحداث الدرامية التي بشرت بانتصار النظام الديمقراطي الليبرالي الذي تقوده الولايات المتحدة، كسقوط جدار برلين وانتصار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تقريبًا في حرب الخليج، وإنزال راية «المطرقة والمنجل» الحمراء من فوق قصر الكرملين العظيم للمرة الأخيرة في 25 ديسمبر 1991.

وتابع يقول: لا يمكن أن تكون نهاية حقبة ما بعد الحرب الباردة وآلام ولادة حقبة جديدة، لم يتم تسميتها بعد، مختلفة، لقد تميزت بوباء عالمي ونهاية الجهود التي استمرت 20 عامًا، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، لإثبات أن القوة الأمريكية، على عكس سابقاتها الإمبراطورية السوفيتية والبريطانية، يمكن أن تعيد تشكيل أفغانستان في صورة ديمقراطية ليبرالية.

الحقبة الجديدةوأردف الكاتب جفوسديف قائلا: نحن الآن ندخل عشرينيات القرن الـ20، حيث يتزايد عدم اليقين بشأن ما سيحل محل تلك الحقبة، ومدى دور واشنطن في تشكيل الحقبة الجديدة.

ومضى يقول: كانت قيادة الولايات المتحدة لا غنى عنها في إنهاء الحرب الباردة بشكل سلمي إلى حد كبير، وتهيئة الظروف للظهور السريع لعالم أكثر ترابطًا وازدهارًا، وبينما لم تتحقق الأهداف الأكثر طموحًا للجهود الأمريكية بعد عام 1989 بالكامل، حيث لم يتم دمج روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي في العالم الأوروبي الأطلسي، ولم تقبل الصين أن تصبح «صاحب مصلحة مسؤول» في نظام تقوده الولايات المتحدة.

ونوه إلى أن السنوات الـ30 الماضية وفرت الوقت لتوسيع المجتمعات الديمقراطية في حوضي أوروبا والمحيط الأطلسي والهند والمحيط الهادئ. وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بفشل التوجه العام للإستراتيجية الكبرى والسياسة الخارجية الأمريكية بعد الحرب الباردة، على الرغم من ارتكاب العديد من الأخطاء، ولكن يتعلق بقوتها المحركة قد استنفدت إلى حد كبير.

وتابع: في الواقع، فإن لائحة الاتهام الأولية التي يمكن توجيهها ضد مجتمع السياسة الخارجية للولايات المتحدة هي أنه كان متمسكًا بالاعتقاد الوهمي بأن دورة ما بعد الحرب الباردة يمكن إطالة أمدها إلى أجل غير مسمى، بدلا من اتخاذ خطوات للتحضير لظهور الدورة التالية.

وأضاف: بالنظر إلى التفوق الساحق الذي امتلكته الولايات المتحدة في نهاية الحرب الباردة، كان من الحماقة التفكير، حتى لو سعت الدول إلى الشراكة مع الولايات المتحدة، فإن هذه القوى الكبرى لن تسعى أيضًا إلى تطوير قدرات وأدوات لتعويض المزايا الأمريكية.

إلغاء مزايا

ويقول الكاتب بمقاله المنشور على مجلة «ناشيونال إنترست»: أشارت وكيلة وزارة الدفاع السابقة ميشيل فلورنوي في محاضرة عام 2019، إلى أنه بعد أن لاحظت القوى الكبرى انتصار الولايات المتحدة في حرب الخليج، بحثت تلك القوى عن طرق لإلغاء هذه المزايا أو التغلب عليها، على مدى العقود الثلاثة الماضية، سواء كان ذلك من خلال تطوير تقنيات وأنظمة جديدة بل واتباع طرق للتنافس مع الولايات المتحدة من شأنها أن تلغي مجالات التفوق الأمريكي النهائي، عبر إنشاء طرق مالية وترتيبات اقتصادية بديلة من شأنها أن توفر إمكانية تجاوز محور الولايات المتحدة، وبحثت بقية العالم عن طرق للحد من القوة العظمى الأمريكية واحتوائها.

وبحسب فلورنوي، حتى عندما شاركت قوى مختلفة في الترتيبات التي تقودها واشنطن واستفادت منها، أرادت تلك القوى، ومن بينها حلفاء للولايات المتحدة، الحفاظ على خيارات مختلفة.

ولفت إلى أن القوتين الرئيسيتين الأكثر ميلًا للبحث عن بعض التعديلات في نظام ما بعد الحرب الباردة، روسيا والصين، لا تريدان التنافس وفقًا لشروط أمريكا، خاصة في تلك المناطق التي تتمتع فيها الولايات المتحدة بميزة ساحقة، وبالتالي فقد سعتا إلى تحويل أساس المنافسة إلى المناطق والمجالات الوظيفية، حيث يتمتعون بميزة ميدانية أو أفضل استعدادًا للمنافسة.

وتابع: إضافة إلى ذلك، فإن التحولات التكنولوجية لم تسمح فقط بتآكل القطبية الجيوسياسية الأحادية، من خلال السماح للدول الأخرى بمراقبة تطبيق القوة الأمريكية، ولكنها سهَّلت أيضًا ظهور اللاقطبية.

وعدَّد الكاتب نقاط الضعف الأمريكي التي ظهرت خلال الـ30 عامًا الماضية مع نمو قطاعات اقتصادية جديدة، كإمكانية تعرضها لهجمات إلكترونية واختراق البيانات وعمليات تلاعب في المعلومات في محاولة للتأثير على السياسة الداخلية.

تسريع العولمة وأوضح المقال أن تسريع العولمة الاقتصادية سمح بتطوير سلاسل إمداد لمسافات طويلة وفي الوقت المناسب، ليس للدول فقط، ولكن للجهات الفاعلة غير الحكومية، مما فرض تكاليف جديدة على الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن خفض الحواجز المعلوماتية والجغرافية عرض الأمريكيين لأعداء غير مرئيين، ما ترتب عليه شعورهم بانعدام الأمن واعتقادهم بعدم قدرة الحكومة على حمايتهم.

وتابع: إن تفوق الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية يسمح للولايات المتحدة بتمويل إنفاقها بالعجز، لكن الفوائد التراكمية للقيادة العالمية الأمريكية تم توزيعها بشكل غير متساوٍ على فئات محلية مختلفة.

وأضاف: في الخارج، يُعد تقاسم الأعباء طموحًا أكثر منه حقيقة بين حلفاء الولايات المتحدة، مع سعي القوى الكبرى الأخرى مثل روسيا أو الصين إلى تحقيق أهداف عالمية أكثر محدودية، فإن التهديد الوجودي للحرب الباردة الذي حفز الانخراط الأمريكي عالميا غير موجود.

وأردف: تشير دراسة حديثة لمؤسسة «راند» إلى أنه في ظل هذه الظروف المتغيرة، يجب على الولايات المتحدة البحث عن طرق لمنح المنافسين مكانة متزايدة مقابل إنشاء مساحة تجارية للترتيبات التي من شأنها أن تخدم المصالح الأمريكية وتعزز الاستقرار.

وشدد على أنه ينبغي تجاوز الاعتقاد بأن واشنطن تستطيع ردع خصومها أو هزمهم بتكلفة منخفضة نسبيا أو بدون خطر حقيقي على مصالحها.

وخلص الكاتب إلى أن تقرير الشؤون العالمية لن يتم فقط من خلال زيادة التعددية القطبية، ولكن أيضًا من خلال عدم القطبية، مضيفًا: إن تقرير العلاقات الدولية سيكون من خلال التفاعلات بين الدول الكبرى، بدلا من التنسيق الذي تقوم به قوة عظمى.

وختم بالقول: يحتاج الإستراتيجيون الأمريكيون إلى أن يصبحوا أكثر مهارة في تحليل اتجاهات انتقال النفوذ هذا وتحديد ليس كيفية إيقافه، ولكن كيفية إدارة رافعات القوة لتأمين موقع الولايات المتحدة في العالم.