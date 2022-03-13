عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رموز غامضة على معدات روسية في أوكرانيا.. خبراء يكشفون السر

الأحد 13 مارس 2022

الخليج 365

أثار ظهور رموز "غامضة" على الدبابات والمركبات المدرعة الروسية في أوكرانيا فضول الكثيرين، وألهبت العديد من النظريات المختلفة.



وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن عددا من الخبراء قاموا بفك شفرة هذه الرموز التي يستخدمها الروس.

ويرى الخبراء أن هذه الرموز تستخدم على المركبات لتحديد الهوية من أجل المناورات العسكرية الروسية والبيلاروسية، قبل غزو أوكرانيا.

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور التي نشرت مؤخرًا مئات الدبابات تهاجم المدن الأوكرانية حاملة الرمز "X" على جانبها.

ويرى الخبراء أن هذا الرمز يعني أنهم يحملون قوات خاصة من النخبة الشيشانية، أطلق عليها لقب "الصيادين".

وتشير تقارير إلى أن كل جندي يحمل "مجموعة بطاقات" عليها صور لكبار المسؤولين الأوكرانيين وضباط الأمن الذين تريد موسكو اعتقالهم أو تصفيتهم.

ويقال أيضا إن المركبات العسكرية التي تحمل الحرف "A" هي نوع مشابه من قوات النخبة الروسية الخاصة.

هؤلاء الجنود هم جزء من الجيش الروسي وينفذون مهام خلال زمن الحرب ووقت السلم.

وفي الوقت نفسه، يقال إن الدبابات والسيارات والطائرات التي تظهر رمز "V" تعني أن مستخدميها هم من مشاة البحرية الروسية.

ويقول الخبراء إنه في حال وصول أي دبابات إلى أوكرانيا تحمل الحرف "O"، فهذا يعني أن القوات البيلاروسية شاركت في القتال.

أخيرًا، تحمل العديد من الدبابات الروسية رمز أبيض يشبه الحرف "Z"، وأحيانًا يوجد مربع أبيض حوله.

وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن الرمز "Z" يعني "النصر".

لكن مصدرا عسكريا في العاصمة الأوكرانية كييف قال لصحيفة "ذا صن" إن الرمز "Z" يوضع للمساعدة في تجنب النيران الصديقة.

ويمنع وضع العلامات القوات الروسية من مهاجمة مركباتها الخاصة، ولكنه يسمح أيضا للقوات الأوكرانية بالتعرف عليها.

ويدعي خبراء آخرون أن Z يرمز إلى أن المركبات جاهزة للهجوم.