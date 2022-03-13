عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن يوجه بمنح أوكرانيا أسلحة ومساعدات بـ200 مليون دولار

الأحد 13 مارس 2022

الخليج 365

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافق السبت، على منح أوكرانيا أسلحة ومساعدات عسكرية أخرى بقيمة 200 مليون دولار.



يأتي ذلك فيما قال مسؤولون أوكرانيون، إن القصف العنيف الذي تنفذه القوات الروسية يعرض محاولات الإجلاء للخطر.

وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أنه بهذا القرار يرتفع إجمالي المساعدات الأمنية الأمريكية المقدمة لأوكرانيا على مدى العام المنصرم إلى 1.2 مليار دولار.

وفي مذكرة موجهة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، وجه بايدن بتخصيص ما يصل إلى 200 مليون دولار عبر قانون المساعدات الخارجية إلى قطاع الدفاع في أوكرانيا.

ومن الممكن استخدام الأموال للأسلحة أو غيرها من المواد الدفاعية من مخزون وزارة الدفاع، فضلا عن توفير التعليم والتدريب العسكري لمساعدة أوكرانيا.

تأتي المساعدات الجديدة بعد أيام من موافقة الكونجرس الأمريكي على مساعدات عاجلة بقيمة 13.6 مليار دولار لأوكرانيا، ضمن برنامج بقيمة 1.5 تريليون دولار لتمويل الحكومة الأمريكية حتى سبتمبر/أيلول.