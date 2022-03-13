عدن - ياسمين عبد الله التهامي - روسيا تتهم أوكرانيا برفض الممرات الإنسانية.. وتحذر من وضع كارثي

الأحد 13 مارس 2022

الخليج 365

وجهت وزارة الدفاع الروسية اتهامات لأوكرانيا برفضها مجددا فتح ممرات إنسانية باتجاه الجانب الروسي.



وحذرت الوزارة، في بيان، من أن الوضع الإنساني في أوكرانيا يتدهور بشكل سريع وبلغ أبعادا كارثية في بعض المدن.

على صعيد ميداني، قالت وكالة روسية إن الجيش الأوكراني أطلق النار على سفينة شحن روسية في بحر آزوف.

من جانبها، قالت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، إن بلادها مستمرة في الالتزام بوحدتنا مع حلف شمال الأطلسي في موقفنا من الهجوم الروسي على أوكرانيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجمع فيه مئات الأشخاص السبت في باريس وعدة مدن فرنسية أخرى منها ليل ورين لدعم أوكرانيا والتنديد بالغزو الروسي.

واتهم جهاز المخابرات الأوكراني روسيا، السبت، بإطلاق النار على قافلة كانت تقوم بإجلاء نساء وأطفال من قرية بريموها في منطقة كييف، مما أسفر عن مقتل سبعة بينهم طفل.

وذكر الجهاز في بيان: "بعد الهجوم أجبر الغزاة القافلة على التقهقر إلى بريموها ومنعوها من مغادرة القرية"، مضيفا أن العدد الكلي للمصابين غير معروف.

وتابع: "أطلق الروس النار على قافلة من النساء والأطفال أثناء محاولة للإجلاء من قرية بريموها في منطقة كييف عبر ممر أخضر متفق عليه، قُتل سبعة بينهم طفل".

ولم يتسن لرويترز التحقق حتى الآن من صحة التقرير ولم تصدر روسيا أي تعليق.