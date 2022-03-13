بيان عاجل في البرلمان لوقف الارتفاع الجنوني لأسعار الحديد: الطن تعدى 17 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

طالب النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، الحكومة بسرعة التدخل لوقف ارتفاع أسعار الحديد غير المسبوقة.

وقال النائب في بيان له: "الأسعار أصبحت على صفيح ساخن وسط تراجع في الطاقات الإنتاجية لبعض المصانع نتيجة نقص الخامات عالميًا مع ارتفاع سعر البترول والمعادن بشكل تاريخي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ما ساهم في قفزة تاريخيه للمعدن محليًا".

وأضاف مسعود في بيان عاجل قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وموجّه إلى رئيس مجلس الوزراء "إنه من غير المعقول أن يتعدى سعر الطن من الحديد 17 ألف جنيه لبعض شركات حديد التسليح".

وأضاف: "زيادة أسعار الحديد تمت على مرتين في حوالي أسبوع لدرجة أن أحد مصانع الحديد أرسل إخطارًا لوكلائه يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر مارس ليسجل سعر طن الحديد نحو 17500 ألف جنيه تسليم أرض مصنع، ليصبح المصنع الأعلى سعرًا في مصر".

وحذر النائب من استمرار الشركات المنتجة للحديد في الإعلام بشكل شبه يومي عن زيادة أسعارها، ومن المرتقب أن يصل سعر الطن وفقًا للأسعار المعلنة لدى أحد مصانع الحديد للمستهلك بما يتخطى نحو 18 ألف جنيه ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.