صور.. تشكيل لجنة لضبط الأسعار ومتابعة الأسواق والمحال التجارية في البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسين فتحي:

أعلن اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب عن تشكيل لجنة من مكتب التموين والإدارة الصحية لشن حملات تموينية يومية لمراقبة الأسواق ومتابعة تاريخ صلاحية السلع التموينية ومنع احتكارها، ومتابعة تجهيزات الشوادر لبيع جميع مستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة.

وأكد "حامد" في بيان نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على قيام اللجنة المشكلة من مكتب التموين والصحة بالمرور على الأسواق والمحلات العامة ومحلات الخضروات، والمخابز البلدية والإفرنجية.

وأوضح أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بشن حملات تموينية يومية لمراقبة الأسواق ومحاربة جشع التجار ومتابعة تجهيزات الشوادر لتوفير جميع مستلزمات شهر رمضان.