مدحت صالح في اليوم الثالث لمهرجان أبيدوس بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

شهدت محافظة سوهاج، السبت، انطلاق فعاليات اليوم الثالث من الدورة الأولى لمهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء، والذى تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

وذلك بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية واللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير الأمن والدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة وشهد اليوم الثانى حضورا جماهيريا كبيرا في حفلة الفنان مدحت صالح وفرقته الموسيقية، حيث استهل الفنان الحفلة بأغنية ارمى السلام

يذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، استقبل مساء الخميس، بمطار سوهاج الدولي الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والوفد المرافق لها، بحضور اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ.

وتأتي زيارة وزيرة الثقافة لسوهاج لحضور فعاليات مهرجان أبيدوس الأول للموسيقى والغناء، والذى يعقد بمعبد أبيدوس بمدينة البلينا على مدار ثلاثة أيام بداية من غد الخميس وحتى يوم السبت القادم، بمشاركة كوكبة من نجوم الغناء.

ومن جانبه رحب اللواء طاق الفقى، محافظ سوهاج، فى كلمته بمهرجان أبيدوس، بالدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، كما قدم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على المجهودات الكبيرة في تطوير الصعيد بصفة عامة وسوهاج بصفة خاصة والتي تشهدها كل بقعة على أرض المحافظة من خلال المساعدات الكبيرة التي تقدمها الدولة من أجل تنمية سوهاج.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن مهرجان اليوم هو شهادة جديدة لميلاد جديد في الجمهورية الجديدة على أرض محافظة سوهاج، وتابع: إننا هنا في مكان يبرز عظمة الإبداع للحضارة المصرية القديمة.

وبرنامج فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء تضم 3 حفلات يحييها على التوالى النجوم هشام عباس وعلى الحجار ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.

وأكدت عبد الدايم في تصريحات سابقة لها أن رايات التنوير تشمل كافة ربوع مصر باعتبارها أحد مفردات التنمية التى تعزز بناء الإنسان، وأضافت أن مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء يعد الأول من نوعه بمحافظة سوهاج ويأتى كنموذج للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة بهدف ترسيخ دور القوى الناعمة فى تطوير المجتمع وإعادة تشكيل الوعى، وأكدت على أهمية دور الثقافة والفنون فى الترويج للحضارة المصرية مشيرة إلى استمرار تحديث خطط تحقيق العدالة الثقافية بين أبناء مصر.