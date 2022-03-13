أوكرانيا تتهم روسيا بقتل مدنيين والغرب يصعد الضغط على بوتين

محمد اسماعيل - القاهرة - (دويتشه فيله)

اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل سبعة مدنيين في هجوم على نساء وأطفال كانوا يحاولون الهرب من القتال قرب كييف، بينما قال الرئيس الفرنسي ماكرون إن بوتين أظهر أنه غير مستعد لتحقيق السلام.

قال جهاز المخابرات الأوكراني إن سبعة أشخاص، بينهم طفل، قتلوا لدى محاولتهم الفرار من قرية بريموها، وإن من وصفهم بـ"الغزاة"، في إشارة للقوات الروسية " أجبروا من تبقى من القافلة على العودة إلى القرية". ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من صحة التقرير ولم تقدم روسيا أي تعليق حتى الآن.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين منذ غزو أوكرانيا في 24 فبراير وتحمل كييف فشل عمليات إجلاء المدنيين من المدن المحاصرة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق من اليوم السبت، إن موسكو ترسل قوات جديدة بعد أن أوقفت القوات الأوكرانية 31 كتيبة تكتيكية روسية عن العمل فيما وصفه بأكبر خسائر يتكبدها الجيش الروسي منذ عقود. ولم يتسن التحقق من صحة هذه التصريحات.

وأضاف زيلينسكي أن نحو 1300 جندي أوكراني قتلوا حتى الآن، وحث الغرب على الانخراط أكثر في مفاوضات السلام.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن القوات الروسية ستواجه القتال حتى الموت إذا فكرت في دخول العاصمة. ومضى يقول "إذا قرروا قصف (كييف) بالقنابل وهدمها وببساطة محو تاريخ هذه المنطقة... وتدميرنا جميعا فعندئذ فقط سيدخلون كييف. إذا كان هذا هو هدفهم دعهم يدخلون. لكن سيتعين عليهم العيش على هذه الأرض بأنفسهم".

وبحث زيلينسكي الحرب مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس إيمانويل ماكرون، ثم تحدث الزعيمان الألماني والفرنسي بعد ذلك مع بوتين هاتفيا وحثا الزعيم الروسي على أن يأمر فورا بوقف إطلاق النار.

وفي بيان للكرملين، صدر تعليقا على المكالمة التي استمرت 75 دقيقة، لم يرد أي ذكر لوقف إطلاق النار، وقال مسؤول رئاسي فرنسي "لم نستشف رغبة من جانب بوتين في إنهاء الحرب".

واتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الولايات المتحدة بتصعيد التوتر، وقال إن الوضع يزداد تعقيدا بسبب شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا والتي تعتبرها القوات الروسية "أهدافا مشروعة".

وفي التصريحات التي نقلتها وكالة تاس للأنباء لم يوجه ريابكوف أي تهديد محدد لكن أي هجوم على هذه الشحنات قبل أن تصل أوكرانيا سيمثل مجازفة بتوسيع نطاق الحرب.

وردا على دعوة زيلينسكي للغرب للانخراط أكثر في مفاوضات السلام، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "إذا كانت هناك خطوات دبلوماسية يمكننا اتخاذها وتعتقد الحكومة الأوكرانية أنها مفيدة، فإننا على استعداد لاتخاذها".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن محادثات الأزمة بين موسكو وكييف حول الصراع في أوكرانيا استمرت عبر دائرة تلفزيونية.

ولم يقدم بيسكوف تفاصيل، لكن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قال إن كييف لن تستسلم أو تقبل إملاءات.