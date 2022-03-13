شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعترف بتدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا: أصبح كارثيًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اعترفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بتدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا جراء الحرب.

وحسب وكالة الأنباء الروسية، فقد وصف الجنرال الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، الوضع الإنساني في أوكرانيا بأنه “كارثي” في بعض المدن.

وقال: إن “الوضع في أوكرانيا ويا للأسف يستمر في التدهور بسرعة، وقد اتخذ في بعض المدن أبعادا كارثية”.

وكانت أوكرانيا، أكدت أن الجنود الروس أطلقوا النار على مجموعة من النساء والأطفال أثناء إجلائهم من قرية قرب كييف.

وأشارت إلى أن حادث إطلاق النار أسفر عن مقتل 7 بينهم طفل، مشيرا إلى أن الاعتداء وقع أمس الجمعة.

وأفاد جهاز “استخبارات الدفاع الأوكراني” على فيسبوك أنه: “خلال محاولة إجلاء من قرية بيريموجا عبر ممر أخضر متّفق عليه، فتح المحتلون النار على صف من المدنيين”.

وأكد أنه كان يضم فقط نساء وأطفالا، مشيرًا إلى أنه قتل 7 أشخاص نتيجة هذا العمل الوحشي، بينهم طفل.