- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعترف بتدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا: أصبح كارثيًا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
اعترفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بتدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا جراء الحرب.
وحسب وكالة الأنباء الروسية، فقد وصف الجنرال الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، الوضع الإنساني في أوكرانيا بأنه “كارثي” في بعض المدن.
وقال: إن “الوضع في أوكرانيا ويا للأسف يستمر في التدهور بسرعة، وقد اتخذ في بعض المدن أبعادا كارثية”.
وكانت أوكرانيا، أكدت أن الجنود الروس أطلقوا النار على مجموعة من النساء والأطفال أثناء إجلائهم من قرية قرب كييف.
وأشارت إلى أن حادث إطلاق النار أسفر عن مقتل 7 بينهم طفل، مشيرا إلى أن الاعتداء وقع أمس الجمعة.
وأفاد جهاز “استخبارات الدفاع الأوكراني” على فيسبوك أنه: “خلال محاولة إجلاء من قرية بيريموجا عبر ممر أخضر متّفق عليه، فتح المحتلون النار على صف من المدنيين”.
وأكد أنه كان يضم فقط نساء وأطفالا، مشيرًا إلى أنه قتل 7 أشخاص نتيجة هذا العمل الوحشي، بينهم طفل.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعترف بتدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا: أصبح كارثيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.