واشنطن: لن نضغط على أوكرانيا للانضمام إلى الناتو

وقال أحد المسؤولين في الوزارة بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية: "لن نعلق على موقف أعضاء الحلف الآخرين، لكننا نؤكد باستمرار أن الدول ذات السيادة لها الحق في اختيار تحالفاتها واتخاذ قراراتها الأمنية".

وأضاف: "قلنا خلال هذه الحرب أننا لن نضغط على أوكرانيا أو أي دولة أخرى من أجل للانضمام إلى الناتو أو عدم الانضمام إليه".