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واشنطن: لن نضغط على أوكرانيا للانضمام إلى الناتو

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لن تمارس أي ضغوط على كييف لانضمامها لحلف شمال الأطلسي "ناتو".
وقال أحد المسؤولين في الوزارة بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية: "لن نعلق على موقف أعضاء الحلف الآخرين، لكننا نؤكد باستمرار أن الدول ذات السيادة لها الحق في اختيار تحالفاتها واتخاذ قراراتها الأمنية".

وأضاف: "قلنا خلال هذه الحرب أننا لن نضغط على أوكرانيا أو أي دولة أخرى من أجل للانضمام إلى الناتو أو عدم الانضمام إليه".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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