بالتواريخ: قرن من الاعتداءات والحصار والثورات في كييف

كييف: شهدت كييف، الموطن التاريخي للقومية الأوكرانية والتي يحاصرها الجيش الروسي راهنا، قرناً من الاضطرابات منذ انهيار الإمبراطورية الروسية، بفعل انتصار الثورة البلشفية عام 1917.

قبل الثورة الروسية في شباط/فبراير 1917، سعى أوكرانيون بالفعل إلى التحرر من الإمبراطورية الروسية في الشرق والإمبراطورية النمساوية المجرية في الغرب. وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1917، أعلن قوميون الاستقلال الذاتي للجمهورية الوطنية الأوكرانية وعاصمتها كييف. تم إعلان استقلالها في 22 كانون الثاني/يناير 1918. من جانبهم، أعلن البلاشفة، الذين أصبحوا قادة موسكو وبتروغراد، جمهورية أوكرانيا السوفياتية من كرخيف. وأوائل شباط/فبراير 1918، استولى الجيش الأحمر على كييف.

هُزم البلاشفة في الحرب العالمية الأولى وخسروا أوكرانيا بموجب معاهدة بريست ليتوفسك (3 آذار/مارس 1918). وبالتالي احتل الألمان أوكرانيا وطردوا البلاشفة من كييف ودعموا انقلاباً عسكرياً قاده جنرال سابق في الجيش الإمبراطوري الروسي. لكن عندما انسحب الألمان المهزومون من أوكرانيا، استعاد القوميون كييف في كانون الأول/ديسمبر 1918.

طوال عام 1919، كانت كييف، مثل باقي أوكرانيا، تنتقل من يد إلى أخرى، يمزقها القتال بين الجيش القومي الأوكراني والجيش "الأبيض" القيصري والجيش السوفياتي.

في أيار/مايو 1920، عندما غزا الجيش الأحمر كل أوكرانيا تقريباً، طلب القوميون دعم البولنديين الذين استعادوا المدينة... لإخلائها بعد شهر لصالح البلاشفة.

بعدما شجعت الحكومة السوفياتية في البداية الخصوصية الأوكرانية، نقلت العاصمة إلى خاركيف، المدينة الصناعية الكبيرة في شرق البلاد. واستعادت كييف مكانتها كأول مدينة في عام 1934.

ولم تسلم كييف من الحرب العالمية الثانية. ففي حزيران/يونيو 1941، حاصرت المدينة قوات المحور (الألمان والمجريون والرومانيون) وقصفتها، وتوغلت داخل الاتحاد السوفياتي. دمّر السوفيات المنسحبون جزءاً كبيراً من الوسط التاريخي. وبعد ثمانين يوماً من القتال العنيف، دخل النازيون كييف في 19 أيلول/سبتمبر 1941.

تم إعدام أكثر من 30 ألف يهودي وأسير حرب في الموقع المعروف باسم بابي يار في 29 و30 أيلول/سبتمبر 1941. وخلال عامين من الاحتلال، قُتل عشرات الآلاف هناك. تم وضع كل الجالية اليهودية في كييف تقريباً في معسكرات الأشغال الشاقة ومعسكرات الاعتقال. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1943، استعاد السوفيات كييف. وخسرت المدينة 40 بالمئة من مبانيها.

في عام 1965، تم تصنيف كييف "المدينة البطلة للاتحاد السوفياتي". وكانت إعادة إعمارها قد بدأت مع نهاية الحرب. وعملت على تقوية الصناعة فيها لكنها بقيت في ظل موسكو حتى انهيار الاتحاد السوفياتي.

في 1991، أصبحت كييف مرة أخرى عاصمة دولة مستقلة، في أعقاب استفتاء صادق على استقلال أوكرانيا، بأغلبية ساحقة.

في القرن الحادي والعشرين، أصبحت ميدان، ساحة الاستقلال الكبيرة في كييف، معقلا لانتفاضتين ضد الوصاية الروسية: "الثورة البرتقالية" في 2004 وثورة الميدان من أواخر 2013 إلى مطلع 2014.

في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، تظاهر مئات الآلاف من الأوكرانيين لمدة ثلاثة أسابيع مرتدين الزي البرتقالي في ساحة ميدان للاعتراض على الانتخابات المزورة للرئيس الجديد الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.

وألغت المحاكم الانتخابات في النهاية، وأمرت بتنظيم "دورة ثالثة" فاز بها فيكتور يوشينكو الموالي للغرب.

وبعد نحو عشر سنوات، في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، ملأ متظاهرون مؤيدون لأوروبا ساحة ميدان لأنهم شعروا بالخيانة بسبب التفاف رئيس أوكرانيا المنتخب في 2010 فيكتور يانوكوفيتش الذي تخلى عن توقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي.

خرج مئات الآلاف من سكان كييف إلى الشوارع، رغم عنف الشرطة. وملأ عشرات الآلاف من المتظاهرين ساحة ميدان ليل نهار، لمدة ثلاثة أشهر.

وكانت كل محاولة من قبل السلطات لتفريقهم تقوي عزيمتهم. وسرعان ما طالبوا بإقالة الرئيس، وحصلوا عليها بعد حمام دم في ساحة ميدان بين 18 و20 شباط/فبراير 2014، تلاه فرار فيكتور يانوكوفيتش إلى روسيا.