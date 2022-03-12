الداخلية السعودية: تنفيذ الإعدام بعدد ممن اعتنقوا «الفكر الضال»

12 مارس , 2022 السعودية. أعلنت السعودية السبت أنها أعدمت في يوم واحد 81 شخصاً دينوا بجرائم مرتبطة بالإرهاب. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المتهمين منتمون لتنظيم داعش والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة. وأشارت إلى أنهم عملوا على استهداف مقار حيوية وتهريب أسلحة إلى المملكة.

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