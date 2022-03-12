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بغداد تحتضن جولة جديدة من المحادثات الإيرانية السعودية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، السبت، أنه من المقرر أن تحتضن العاصمة العراقية بغداد نهاية الأسبوع الحالي جولة جديدة من المحادثات السعودية الإيرانية.
وقال في كلمة له بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، إن "الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية السعودية ستستأنف في العاصمة بغداد يوم الأربعاء المقبل".

وأضاف أن "المحادثات تأتي لتقريب وجهات النظر وإعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها".


وأعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في فبراير الماضي أن بلاده تتطلع إلى جولة خامسة من المحادثات مع إيران، معربا عن أمله في أن تبدي الأخيرة "رغبة جادة في الحل".

وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض منذ عام 2016، لكن جرى خلال الأشهر الأخيرة تبادل رسائل حول رغبة الجانبين في تسوية الخلافات.

وأجرت السعودية وإيران العام الماضي 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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