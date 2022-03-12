'الموجة الخامسة'.. دولة عربية تعلن انتهاء ذروتها

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار بحسب قناة "الحياة" أن ما حدث مؤشر لنجاح الدولة في مواجهة الموجة الخامسة لكورونا وأيضا متحور "أوميكرون"، لافتا إلى انتهاء ذروة الموجة الخامسة. وعن عدد الذين تلقوا اللقاح، صرح بأن 51% من المواطنين تلقوا اللقاح بشكل كامل.

وأوضح أن المستهدف تطعيم 70% من الشعب المصري مع بداية يونيو 2022.