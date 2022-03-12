أعد لنفسه مشنقة.. شاب ينهي حياته داخل منزله في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:
عثر أهالي عزبة الريس التابعة لقرية ليسا في مركز الجمالية محافظة الدقهلية، اليوم السبت، علي جثة شاب مشنوقًا داخل منزله، بينما دلت التحريات الأولية أنه أقدم علي إنهاء حياته.
تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الجمالية، بورود إشارة من مستشفى الجمالية المركزي، تفيد وصول شاب يدعى "ب.ع.م"، 21 عامًا، جثة هامدة إلي استقبال المستشفى وجرى إيداعه ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
انتقلت مباحث مركز الجمالية إلي مكان البلاغ، وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى كان يعاني أزمة نفسية حادة، وأنه أقدم علي إنهاء حياته شنقًا، وأقدم علي ذلك بأن أعد لنفسه مشنقة، ولا توجد شبهة جنائية.
حرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة للتصريح بدفن المتوفي.