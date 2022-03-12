أعد لنفسه مشنقة.. شاب ينهي حياته داخل منزله في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

عثر أهالي عزبة الريس التابعة لقرية ليسا في مركز الجمالية محافظة الدقهلية، اليوم السبت، علي جثة شاب مشنوقًا داخل ‏منزله، بينما دلت التحريات الأولية أنه أقدم علي إنهاء حياته.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الجمالية، بورود إشارة من مستشفى الجمالية المركزي، تفيد وصول شاب يدعى "ب.ع.م"، ‏‏21 عامًا، جثة هامدة إلي استقبال المستشفى وجرى إيداعه ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.‏

انتقلت مباحث مركز الجمالية إلي مكان البلاغ، وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى كان يعاني أزمة نفسية حادة، وأنه أقدم ‏علي إنهاء حياته شنقًا، وأقدم علي ذلك بأن أعد لنفسه مشنقة، ولا توجد شبهة جنائية.‏

حرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة للتصريح بدفن ‏المتوفي.‏