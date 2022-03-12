"فضفضة".. ندوة تفاعلية في جامعة المنصورة ضمن أسبوع مناهضة العنف ضد المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

‎نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة ‎المنصورة ندوة تفاعلية بعنوان "فضفضة" ضمن فاعليات "أسبوع مناهضة العنف ضد المرأة، جمهورية جديدة بلا معنفات" والممتد في الفترة من 8 وحتى 16 مارس 2022، بالتعاون مع فريق طلاب المحروسة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور أيمن الغمري عميد كلية الزراعة والدكتور محمد علي شطا وكيلة الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور الدكتورة يمني غنيم منسق التطوع بالوحدة، والدكتورة مريم ويصا منسق الشراكات بالوحدة، والدكتورة رانيا روحي منسق الشراكات بالوحدة والدكتورة زهراء مطاوع منسق الوحدة بكلية.

‎وقال محمود الشوربجي المسؤول الإعلامي لفريق طلاب المحروسة، إن فعاليات الندوة شهدت رواية قصصًا حقيقية من المشاركين والمشاركات لوقائع عنف تعرضوا لها من قبل، وتوجيه عدة رسائل ونصائح لأصحابها.

كما استعرضت الدكتورة سماح السعيد مديرة الوحدة الخدمات المقدمة من وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة. بالإضافة إلي عرض مقدم من رحاب عشماوي لخدمات وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة المنصورة.