قصف مستمر.. صعوبات تعوق إجلاء المدنيين من مناطق القتال في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (بي بي سي)

أكد مسؤولون أوكرانيون أن عمليات إجلاء المدنيين، من المناطق التي يحاصرها الجنود الروس، في أوكرانيا، تواجه صعوبات معقدة، بسبب القصف الروسي المستمر.

ويجري تأسيس ممرات آمنة لإجلاء المدنيين، من مدن منها ماريوبول، سومي، علاوة على بعض القرى باتجاه العاصمة كييف.

ويواجه المدنيون في ماريوبول بوجه خاص صعوبات جمة، بعد أسبوعين متواصلين من القصف المكثف، حسب الأمم المتحدة، التي تشير إلى أن إمدادات الغذاء والمياه، والطاقة أصبحت شحيحة داخل المدينة.

ويقول عبد الجليل عبد الرسوليف، عضو فريق بي بي سي في إربين، إحدى المدن المحاصرة شرقي أوكرانيا، إنه من الصعب القول بأن اتفاق وقف إطلاق النار، لأسباب إنسانية، يتم احترامه، بسبب الانتهاكات المستمرة لنيران المدفعية، والقصف، من كلا الجانبين.

وأكد مسؤولون إقليميون، أن المعارك لاتزال متواصلة، في الكثير من المناطق، وأن الخطر من وقوع هجمات جوية، لايزال مرتفعا.

من جانبه قال نائب عمدة ماريوبول، سيرغي أورلوف، لبي بي سي، إن هناك قافلة محملة بإمدادات غذائية، وتضم بعض الحافلات المخصصة لإجلاء المدنيين من المدينة، قد خرجت من زابوريزيا، لكنه من غير الواضح إمكانية وصولها.

وقال "هذه المحاولة السابعة، وفي كل المحاولات السابقة، لم ننجح، ولم يتم السماح للقوافل بالمرور، وتعرضت للقصف، كما تم تلغيم الطريق، ومواصلة القصف داخل المدينة".

وفي وقت مبكر من يوم السبت، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية، إيرينا فيرساتشوك، إنها تتطلع إلى أن "تفي روسيا بكلمتها وتحافظ على وقف إطلاق النار".

وقالت الأمم المتحدة، إن المدنيين المحاصرين داخل ماريوبول، أصبحوا يائسين، وبحاجة لإمدادات من الغذاء، والماء بصورة عاجلة.

وقال مكتب التنسيق للشؤون الإنسانية، والإغاثية، التابع للمنظمة في بيان، الجمعة "الأدوية للحالات الحرجة، والمرضى، أصحاب الحالات الخطرة، تنفد بشكل سريع، والمستشفيات لا تعمل إلا بشكل جزئي، كما أصبحت موارد الغذاء، والمياه شحيحة داخل المدينة".