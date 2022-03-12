القوات الروسية تطلق النار على النساء والأطفال

أطلق الجنود الروس النار على مجموعة من النساء والأطفال أثناء إجلائهم من قرية قرب كييف، ما أسفر عن مقتل سبعة، بينهم طفل، وفق ما أعلن جهاز الاستخبارات الأوكراني، السبت، مشيرا إلى أن الاعتداء وقع الجمعة.

وأفاد جهاز «استخبارات الدفاع الأوكراني» على فيسبوك أنه «خلال محاولة إجلاء من قرية بيريموجا.. عبر ممر متّفق عليه، فتح المحتلون النار على صف من المدنيين، يضم فقط نساء وأطفالا، قتل سبعة أشخاص نتيجة هذا العمل الوحشي، بينهم طفل».