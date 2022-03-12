اعتقال ألمانية تنتمي لداعش

ألقت السلطات الألمانية القبض على امرأة في مطار فرانكفورت للاشتباه في انتمائها لتنظيم داعش الإرهابي.

وأعلن الادعاء العام الألماني، السبت، أن المرأة الألمانية، الصادر في حقها مذكرة توقيف منذ نوفمبر 2021، كانت تدير شبكة تبرعات لعضوات تنظيم داعش، ضمن أمور أخرى.

وبحسب البيانات، سافرت المتهمة إلى سورية مع زوجها عام 2013، حيث انضما لتنظيم داعش مطلع عام 2014 على أقصى التقدير. وعقب وفاة زوجها وهو يقاتل ضمن صفوف التنظيم في عام 2015، تزوجت المرأة من مقاتلين اثنين آخرين في التنظيم على التوالي وعاشت في العراق وسورية حتى مطلع عام 2019.