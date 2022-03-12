السيسي يؤكد دعم مصر للأونروا

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، دعم بلاده المطلق لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لاستمرارها في القيام بدورها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، كونها «الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسئولية الإنسانية المهمة، خاصة في مجالي التعليم والصحة».

ووفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، استقبل الرئيس المصري، اليوم، فيليب لازاريني، وكيل سكرتير العام للأمم المتحدة المفوض العام لـ«الأونروا».

الأطراف الإقليمية

حسب المتحدث، في بيان صحفي، أشار السيسي إلى أن مصر تؤكد خلال اتصالاتها مع كل الأطراف الإقليمية والدولية أهمية تقديم الدعم

اللازم لـ«الأونروا»، ولا سيما مع الظروف المادية التي تواجهها، والتداعيات السلبية المترتبة على جائحة «كورونا»، وذلك بهدف الحفاظ على استمرار عملها بالشكل المطلوب، مع استعداد مصر للإسهام في دعم بعض المشروعات الخاصة بالوكالة، وبما يسهم في التخفيف عن المواطنين الفلسطينيين، خاصة من خلال المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، التي دخلت في مرحلتها التنفيذية الثانية.

من جهته، استعرض «لازاريني» دور «الأونروا»، والتحديات الحالية التي تواجهها في ظل تفاقم الأوضاع على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدا تعويل «الأونروا» على دور مصر التاريخي والمقدر في حشد دعم المجتمع الدولي للوكالة، لمواصلة دورها في دعم اللاجئين الفلسطينيين.