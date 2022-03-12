بالفيديو.. موقف محرج للمرشح اليميني المتطرف لرئاسة الجمهورية الفرنسية “إريك زمور”

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

تعرض المرشح اليميني المتطرف لرئاسة الجمهورية الفرنسية “إريك زمور” لموقف محرج اليوم وثقته عدسات الصحفيين في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام شخص بكسر بيضة على رأس “إريك زمور”.

تأتي الحادثة اليوم على خلفية تصريحات زمور يوم أمس، حيث قال: “نعم لاستقبال لاجئي أوكرانيا المسيحيين، نعم لاستقبال ذوي البشرة البيضاء، أرفض استقبال العرب المسلمين في فرنسا”.

وكان زمور، المعارض لسياسات تسهيل الهجرة، دعا أنصاره في مناسبات سابقة إلى “تغيير مجرى التاريخ” والمضي نحو “استرداد” فرنسا.

كما صرح أيضا أن بلاده ستستغني عن الأطباء الجزائريين في حال تم انتخابه.

و تعرّض زمور (63 عاماً) خلال السنوات العشر الماضية لـ 15 دعوى قضائية، بسبب تصريحاته المثيرة للجدل بتهمة الإهانة العرقية، والتحريض على الكراهية، أو الطعن في الجرائم ضد الإنسانية. وحكم عليه مرتين بتهمة التحريض على الكراهية.

يشار إلى محكمة باريس الجنائية حكمت على إريك زمور يوم الإثنين 17 يناير بغرامة قدرها 10 آلاف يورو بتهمة التحريض على الكراهية بسبب تعليقاته على المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم.