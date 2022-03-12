الأرقام مرعبة..كم شخصًا سيموت إذا اندلعت حربًا نووية؟!

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 10:23 مساءً - أثارت الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا التساؤلات حول القنبلة النووية، وماذا يحدث عند إطلاق قنبلة نووية واحدة؟.

مع وجود من 15-18 ألف رأس نووي حول العالم هناك سيناريو تخيلي عما سيحدث عند إلقاء قنبلة نووية على مدينة مكتظة بالسكان.

هذا احتمال تم مشاهدته من قبل في هيروشيما وناجازاكي، فلو سقطت القنبلة في أحد شوارع مركز المدينة فستظهر خلال أقل من ثانية كرة من البلازما الحارة جدا، ربما أكثر من حرارة الشمس تُبخر كل ما يوجد ضمن نطاق 2-3 كيلومترات من مركز الانفجار سواء كان بشرا أو منازل أو سيارات وأشجار وغيرها.

وخلال أقل من 20 ثانية ستنطلق موجة حارة هائلة إلى دائرة قُطرها 25-30 كم.

وفي هذا النطاق يحترق كل ما هو قابل للاحتراق.

ويتضمَّن ذلك أيضا موجة صدمية قادرة على هدم معظم المنازل في المنطقة، وقد يصل عدد القتلى في هذه الضربة إلى 500 ألف شخص، مع ضِعْف هذا العدد من المصابين، بالإضافة إلى التلوث الإشعاعي الذي يمتد لعدة كيلومترات قاتلا من 50-90% من السكان، فضلًا عن ارتفاع احتمالات الإصابة بأنواع متفرقة من السرطان في الأجيال التالية لمَن تبقوا.

ونتج عن انفجار القنبلة النووية أيضُا انتشار واسع للغبار النووي الذي دُفع به للغلاف الجوي لعدة مئات من الكيلومترات ويدوم أثره لمدة تصل إلى 5 سنوات.

هذا ما يحدث من قنبلة واحدة، فماذا لو قامت روسيا بضرب قنبلة نووية؟.. وقام الجانب الأوروبي والأمريكي بالرد بالمثل واشتعلت الحرب النووية؟

يتوقع الخبراء أن عدد القتلى سيصل إلى 85.3 مليون شخص في 45 دقيقة مع ضعف العدد من المصابين، ويضر بالمناخ لعدة عقود مع محو طبقة الأوزون.

وبعد الحرب النووية ستكون درجات الحرارة تحت الصفر طوال الوقت.

الباحثون أكدوا أن الحرب النووية تجعل نحو ثلث سكان العالم عُرضة لخطر المجاعة في حالة حدوث تبادل نووي إقليمي بين الهند وباكستان أو استخدام نسبة صغيرة من السلاح النووي الذي تمتلكه أمريكا وروسيا.

الأرقام مرعبة

قبل 3 سنوات من اندلاع الحرب في أوكرانيا، نشرت جامعة أميركية فيديو يحاكي سيناريو اندلاع حرب نووية بين روسيا والغرب، ليخرج بنتائج مرعبة.

ويفترض الفيديو أن الوصول إلى الحرب النووية، يأتي نتيجة حدوث تدهور كبير في حرب تقليدية بين حلف الناتو وروسيا.

وعندما نشرت جامعة برينستون الأميركية فيديو المحاكاة في 2019، بدا في ذلك الوقت أن الحرب النووية بعيدة، لكنها أصبحت مطروحة على الطاولة في ظل الحرب المستعرة حاليا في أوكرانيا، حيث وضعت روسيا قوات الردع الاستراتيجية التي تشمل أسلحة نووية في حالة تأهب.

وحذر وزير الخارجية الروسي من أن الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية وشاملة.

ويتحدث الفيديو عن الكيفية التي يمكن أن يتدهور بها الصراع بين روسيا والولايات المتحدة من حرب تقليدية إلى حرب نووية شاملة.

ويستند الفيديو على أماكن تمركز الأسلحة النووية والأهداف وتقديرات حصيلة القتلى.

وتبدأ الخطة بضربة نووية تحذيرية، في إطار صراع حرب تقليدية لوقف تقدم حلف الناتو، هو ما يشبه إلى حد كبير أحد أسباب الحرب الحالية في أوكرانيا، إذ لا تريد موسكو انضمام هذه الدولة للحلف.

وتطلق روسيا صاروخا نوويا من قاعدة في مدينة كالينينغراد المطلة على بحر البلطيق نحو أوروبا الغربية، ثم يرد الناتو بإطلاق صاروخ نووي تكتيكي في غارة جوية.

وقدرت الجامعة الأميركية أن نحو 2.6 مليون شخص سيقتلون في الساعات الثلاث الأولى لهذه الحرب، ويتصاعد القتال إلى حرب نووية تكتيكية في أوروبا.

وبعد ذلك، تطلق روسيا 300 رأس حربي نووي عبر الطائرات والصواريخ قصيرة المدى لضرب قواعد الناتو والقوات الاحتياطية.

ومن المقرر أن يرد الناتو عبر 180 رأسا نوويا سيتم إطلاقها بواسطة الطائرات.

وفي هذه المرحلة، تضرب الهجمات النووية مناطق واسعة في روسيا وأوروبا الغربية.

وبعد تدمير أوروبا، يطلق حلف الناتو هجوما نوويا استراتيجيا بنحو 600 رأس نووي من الولايات المتحدة والغوصات النووية على القوات النووية الروسية.

وقبل أن تخسر نظام أسلحتها، ستطلق روسيا دفعة نووية عبر صواريخ من شاحنات متحركة وغواصات تجاه الأراضي الأميركية.

وفي سيناريو آخر، وبهدف كبح الجانب الآخر ، ستستهدف روسيا وحلف الناتو أكثر 30 مدينة مكتظة بالسكان والمراكز الاقتصادية لدى كل طرف، باستخدام 5-10 رؤوس حربية لكل مدينة حسب حجم السكان هناك.