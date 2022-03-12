حرب أوكرانيا.. روسيا تستهدف مستودع ذخيرة قرب كييف

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

استهدفت المدفعية الروسية مستودع ذخيرة في بلدة فاسيلكيف الأوكرانية الواقعة بضواحي كييف السبت، ما تسبب في مئات الانفجارات الصغيرة.

وتصاعد عمودان من الدخان – أحدهما أسود والآخر أبيض – جنوب غربي العاصمة.

كما تعرض مخزن للأطعمة المجمدة يقع بضواحي كييف للقصف، في محاولة واضحة لاستهداف الإمدادات الغذائية للمدينة.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، تعكس الإستراتيجية الروسية في حرب أوكرانيا الأساليب التي استخدمتها قوات موسكو سابقا في حملات أخرى – لا سيما في سوريا والشيشان – لسحق المقاومة المسلحة.

وفي اليوم السابع عشر من الحرب، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -اليوم السبت- أن قواته دمرت 31 كتيبة روسية، وأكد أن الروس لن يستطعيوا احتلال كييف إلا إذا دمروها بالكامل.

في المقابل، تواصل القوات الروسية تقدمها البطيء في محيط العاصمة الأوكرانية سعيا لتطويقها وربما اقتحامها، بالتوازي مع تشديد الحصار على مدن أخرى كبرى مثل خاركيف (شرق) وماريوبول (جنوب)، وسط قصف مستمر بالصواريخ والمدافع أوقع ضحايا مدنيين، وعرقل عمليات الإجلاء في بعض المناطق.