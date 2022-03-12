شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: مقتل 7 مدنيين بعد قصف روسيا قافلة إجلاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم جهاز المخابرات الأوكراني روسيا اليوم السبت بإطلاق النار على قافلة كانت تقوم بإجلاء نساء وأطفال من قرية بريموها في منطقة كييف، مما أسفر عن مقتل سبعة بينهم طفل.

وذكر الجهاز في بيان "بعد الهجوم أجبر الغزاة القافلة على التقهقر إلى بريموها ومنعوها من مغادرة القرية"، مضيفا أن العدد الكلي للمصابين غير معروف.

وتابع "أطلق الروس النار على قافلة من النساء والأطفال أثناء محاولة للإجلاء من قرية بريموها في منطقة كييف عبر ممر "أخضر" متفق عليه. قُتل سبعة بينهم طفل".

ولم يتسن لرويترز التحقق حتى الآن من صحة التقرير ولم تصدر روسيا أي تعليق.