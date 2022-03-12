شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية تعلن تدمير 79 موقعا عسكريا أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت 79 منشأة عسكرية أوكرانية .

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن عدد المواقع العسكرية الأوكرانية التي تم تدميرها منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة قبل أسبوعين بلغ 3 آلاف و 593 موقعا.

وتقول روسيا إنها تستهدف فقط المواقع العسكرية في أوكرانيا وهو ماتنفيه الأمم المتحدة ومنظمات أخرى.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الانفصاليين الموالين لموسكو في منطقة لوهانسك الأوكرانية وصلوا إلى مدينة سيفيرودونيتسك، التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، وذلك بعد أن تقدموا 12 كيلومترا اليوم السبت، وسيطروا على العديد من البلدات والقرى.