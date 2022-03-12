أمين بغداد يوجه بإعداد دراسة لتخفيف الزخم في الزعفرانية

بغداد - ياسين صفوان - وجه أمين بغداد المعمار علاء معن، السبت، بتطوير شارع المعهد بمنطقة الزعفرانية واعداد الدراسات لإعادة تصميم الساحات والطرق بمنطقة الزعفرانية بهدف تخفيف الزخم المروري.



وذكر بيان للامانة إن "امين بغداد اطلع في جولة ميدانية على الواقع الخدمي لمنطقة الزعفرانية رفقة عضو مجلس النواب (ثائر عبد الجليل) ووجه باتخاذ الاجراءات واعداد التصاميم والدراسات بالتعاون مع مديرية المرور العامة لتقليص ساحة المعهد وتوسيع الطرق الرئيسة بغية تخفيف الزخم المروري".

واضاف ان "امين بغداد اطلع على اعمال تطوير ازقة محلة 958 في شارع المعهد التي تتضمن اكساء بحجر المقرنص مع مد ساقية وسطية الى (54) زقاقً اذ تم انجاز (38) زقاقاً وكذلك اعمال تطوير محلة 966 حي دور الصحة ووجه بالاسراع باعمال اكساء الشوارع فيها".

ولفت البيان الى أن "امين بغداد وجه كذلك بادراج مشروع تنفيذ شبكة المجاري لمحلتي 972 و968 حي دور الامانة للمضي بعملية الاكساء والتطوير"، مشيراً الى ان "مشروع نهضة بغداد مستمر بتنفيذ حملة الاكساء الكبرى وهناك 83 مشروعاً يجري العمل على تنفيذها في مناطق عدة بجانبي العاصمة بغداد".

ودعا امين بغداد "اهالي العاصمة الحبيبة لعدم التجاوز على الارصفة والشوارع العامة لاسيما بعد اكمال اعمال التطوير"، مؤكداً "اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة واحالة الموظفين المقصرين بعدم متابعة المخالفات للجان تحقيقية لعدم تطبيقهم القانون البلدي والسماح بتشويه مظهر العاصمة وعدم اتباع السياقات القانونية بحق المخالفين من المواطنين".