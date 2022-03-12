تفاصيل جديدة تخص المفاوضات الروسية الأوكرانية

وقال: "تتواصل المفاوضات مع الوفد الروسي دون انقطاع عبر الفيديو. تم تشكيل مجموعات عمل فرعية خاصة ومواقف أوكرانيا تحددها توجيهات سابقة صارمة للغاية".

من جهته، أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن أمله في أن "تبدأ عملية السلام من الناحية العملية وليس بالتصريحات".



وقال: "دبلوماسيونا يعملون ويناقشون بعض تفاصيل جدول الأعمال الممكن مع روسيا. أود أن يحدث هذا. سيتحقق ذلك من الناحية العملية، وليس بالكلمات، فقد بدأت عملية التسوية، وعملية انهاء الحرب. ننتظر هذه العملية ويجري الحديث عن خطوات لإنهاء الحرب"

وأشار إلى أنه وجه في رسائله بالفيديو، اقتراحا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للجلوس إلى طاولة المفاوضات.