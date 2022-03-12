طلب وساطة إسرائيل.. زيلينسكي يرغب في إجراء مباحثات مع بوتين في القدس

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اقترح أن تكون مدينة القدس المحتلة، كموقع محتمل للتفاوض بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي، في تصريحات للصحفيين اليوم السبت، إنه "ليس من الأمور البناءة أن نلتقي اليوم في روسيا أو أوكرانيا أو بيلاروس، فهذه ليست الأماكن التي يمكننا فيها أن نتوصل إلى تفاهم لإنهاء الحرب”.

وأضاف الرئيس الأوكراني: “وإذا سئلت عما إن كنت أعتقد أن إسرائيل يمكن أن تكون بلداً مناسبة لذلك، خاصة مدينة القدس؟ فإنني أقول: نعم”.

وأشارت الوكالة إلى أن كل من زيلينسكي وبوتين كانا قد اتصلاً مؤخراً برئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الذي التقى بدوره برئيس الكرملين شخصياً في موسكو قبل أسبوع.

وحتى الآن التقى وفدان من روسيا وأوكرانيا ثلاث مرات لإجراء مفاوضات في بيلاروس، والتقى وزيرا خارجية البلدين يوم الخميس الماضي في أنطاليا بتركيا.

وتقول الوكالة إنه من حيث المبدأ "لم يستبعد الكرملين عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي".

وأمس الجمعة، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنه “يجب أولاً على الوفود والوزراء القيام بدورهم لضمان عدم اجتماع الرؤساء من أجل العملية أو من أجل المناقشة ولكن من أجل إعلان النتيجة”.

كانت هناك تكهنات في وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية بأن بينيت اقترح أن يستسلم زيلينسكي أمام روسيا، بينما رفضت كييف ذلك.