شكرا لقرائتكم خبر عن رشا أبو شقرة نائبة التنسيقية تزور رواندا ضمن وفد برلمانى أفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد، فى مجموعة من الزيارات البرلمانية الأفريقية إلى دولة رواندا.

وجرى تنظيم مجموعة من الزيارات الرسمية للوفود البرلمانية الأفريقية كانت بدايتها فى متحف الـGenocide الذى يعرض تاريخ رواندا وتاريخ الحرب العرقية وعمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقى التى تعرضت له قومية التوتسي.

وزارت الوفود البرلمانية الأفريقية مركز دعم المرأة والطفل ضحايا العنف، والمواقع الأكثر فقرا، بالإضافة إلى حضور ندوات تعريفية لكيفية الارتقاء بحياة الفقراء والتغلب على معوقات التنمية.

يأتى ذلك فى إطار التعرف على تاريخ رواندا وحضارتها وكيفية تغلبها على المشكلات الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة.