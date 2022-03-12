شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: فقدنا 1300 جندي أوكراني منذ بداية الحرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحافي في كييف السبت، أن “نحو 1300” جندي أوكراني قُتلوا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.

وهذه المرة الأولى منذ بدء النزاع تعلن فيها السلطات الأوكرانية حصيلة رسمية. وأوضح زيلينسكي أن الجيش الروسي خسر “نحو 12 ألف جندي”، مضيفا “أنها نسبة واحد على عشرة، لكنني لست سعيدا بذلك”.

وكان الجيش الروسي قد أعلن في الثاني من مارس مقتل نحو 500 جندي في صفوفه، في حصيلة لم يتمّ تحديثها إلى الآن.

علما أن المعارك تستمر في مدن أوكرانية عدة وخصوصا حول مدينة ماريوبول المحاصرة على بحر آزوف وفي محيط كييف التي تحاول القوات الروسية تطويقها.