شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى من نوعها في كييف.. مقتل 7 مدنيين بالعاصمة الأوكرانية بإطلاق نار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

أعلنت المخابرات الأوكرانية عن مقتل 7 مدنيين في كييف بعد إطلاق النار على حافلتهم، بحسب قناة “العربية”.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية، أفادت في وقت سابق اليوم السبت، أن روسيا تخطط لنشر عناصر من شركات عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحافي في كييف السبت، أن “نحو 1300” جندي أوكراني قُتلوا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.