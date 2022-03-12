شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما طلبه وزير خارجية أوكرانيا لوقف الحرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال وزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا إن إزاحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن السلطة يمكن أن توقف الحرب.

وأضاف في تصريحات صحفية مساء اليوم، إن روسيا استخدمت في بلادنا تكتيكات مشابهة لما فعلته في سوريا.

وتابع وزير خارجية أوكرانيا : لا أعتقد أن بيلاروسيا سترسل قوات إلى أراضينا رغم الضغط الروسي.

وفي وقت سابق، هددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، باستهداف الطائرات المحملة بمساعدات عسكرية لأوكرانيا، مؤكدة أنها ستكون هدفا للجيش الروسي.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم، إن العلاقات بين روسيا والناتو وصلت إلى نقطة الصفر، فيما تدرس روسيا حاليا الرد على عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عليها، مشيرة إلى أن قائمة عقوبات على أفراد وشركات أميركية جاهزة.

وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي يضع نفسه في زاوية عبر فرض العقوبات علينا، وسيكون من الصعب خروجه منها”، لافتةً إلى أن “موسكو مستعدة لمواجهة قوية مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة إذا لزم الأمر”.