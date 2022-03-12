شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تهدد باستهداف طائرات المساعدات العسكرية لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

هددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، باستهداف الطائرات المحملة بمساعدات عسكرية لأوكرانيا، مؤكدة أنها ستكون هدفا للجيش الروسي.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم، إن العلاقات بين ​روسيا​ و​الناتو​ وصلت إلى نقطة الصفر، فيما تدرس روسيا حاليا الرد على عقوبات ​الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي​ عليها، مشيرة إلى أن قائمة عقوبات على أفراد وشركات أميركية جاهزة.

وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي يضع نفسه في زاوية عبر فرض العقوبات علينا، وسيكون من الصعب خروجه منها”، لافتةً إلى أن “موسكو مستعدة لمواجهة قوية مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة إذا لزم الأمر”.

وتابعت الخارجية بأن “الغرب بفرضه عقوبات علينا يحد من فرصه للخروج من الركود الذي سببته جائحة كورونا”، مضيفةً أنه “لا يمكن الحديث عن أي حوار مع الناتو في ظل استمراره بتزويد ​أوكرانيا​ بالأسلحة الفتاكة، والرد على العقوبات الغربية لن يكون بالضرورة بالمثل”.