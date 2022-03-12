شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف لتنسيقية الأحزاب يرصد خطوات مصر فى إطار التحول إلى الاقتصاد الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى إنفوجراف جديد، أبرز الخطوات التى قامت بها مصر فى إطار التحول إلى الاقتصاد الرقمى، من بينها إجراء إصلاحات هيكلية تضمنت إنشاء المجلس القومى للمدفوعات وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى وإنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى.

كما تضمنت الخطوات، مشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها، وتحويل بورسعيد إلى أول مدينة رقمية فى مصر خلال النصف الثانى من عام 2019، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية فى 2017 بهدف تشجيع التجارة الإلكترونية، ومشروع ميكنة آليات التحصيل الضريبى بالتعاون مع الوزارة المالية وبناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية.

وكانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قد رصدت من قبل فى إنفوجراف جديد، التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، جاء فيه أن وحدات الإدارة المحلية هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، وأن الوحدات المحلية يكون لها الشخصية الاعتبارية.

ولفت إلى أنه يتم إنشائها وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها والغائها على النحو التالى: المحافظات تكون بقرار من رئيس الجمهورية، والمراكز والمدن والأحياء تكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء "بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى"، والقرى تكون بقرار من المحافظ "بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمركز، وموافقة المجلس الشعبى للمحافظة".