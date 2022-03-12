شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل نائب التنسيقية فى زيارة رسمية إلى الكويت ضمن وفد برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى زيارة رسمية إلى دولة الكويت تستغرق 5 أيام، ضمن وفد برلمانى برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب.

كان فى استقبال رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له فى مطار الكويت الدولى رئيس مجلس الأمة الكويتى، مرزوق الغانم، وأمين عام مجلس الأمة الكويتى، عادل اللوغانى، والسفير أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية بالكويت، ولفيف من أعضاء البعثة الدبلوماسية بالكويت.

وشارك النائب محمد إسماعيل فى لقاء الوفد مع رئيس البرلمان البحرينى، فوزية بنت عبدالله، وبعض من أعضاء البرلمان البحرينى على هامش الزيارة لدولة الكويت، وتناول اللقاء العلاقات الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خاصة فى المجال التشريعي.

تأتى الزيارة تلبية لدعوة مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتى، ومن المقرر خلال الزيارة أن يعقد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له جلسة مباحثات مُوسعة مع مرزوق الغانم، تتناول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – الكويتية، وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية الكويتية فى المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.