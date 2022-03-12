زيلينسكي يعلن عن رغبته في إجراء مباحثات مع بوتين في القدس

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ)

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مدينة القدس كموقع محتمل للتفاوض بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي اليوم السبت أمام الصحفيين: "ليس من الأمور البناءة أن نلتقي اليوم في روسيا أو أوكرانيا أو بيلاروس، فهذه ليست الأماكن التي يمكننا فيها أن نتوصل إلى تفاهم لإنهاء الحرب".

وأضاف زيلينسكي: "وإذا سئلت عما إن كنت أعتقد أن إسرائيل يمكن أن تكون بلدا مناسبة لذلك، خاصة مدينة القدس؟ فإنني أقول: نعم".

وكان كل من زيلينسكي وبوتين اتصلا مؤخرا برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي التقى بدوره برئيس الكرملين شخصيا في موسكو قبل أسبوع.

وحتى الآن التقى وفدان من روسيا وأوكرانيا ثلاث مرات لإجراء مفاوضات في بيلاروس، والتقى وزيرا خارجية البلدين يوم الخميس الماضي في أنطاليا بتركيا.

ومن حيث المبدأ لم يستبعد الكرملين عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم أمس الجمعة: "لكن يجب أولا على الوفود والوزراء القيام بدورهم لضمان عدم اجتماع الرؤساء من أجل العملية أو من أجل المناقشة ولكن من أجل إعلان النتيجة".

كانت هناك تكهنات في وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية بأن بينيت اقترح أن يستسلم زيلينسكي أمام روسيا، بينما رفضت كييف ذلك.