وزير الخارجية الأوكراني: مستعدون للتفاوض مع روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، عن استعداد بلاده للتفاوض مع روسيا لكنه أضاف "لن نستسلم"، مشيرًا إلى أن موسكو تواصل طرح مطالب غير مقبولة لأوكرانيا، حسبما ذكرت "إندبندنت عربية".

وأوضح كوليبا أن بلاده بحاجة إلى مزيد من الإمدادات العسكرية، وأنه كان من الممكن إنقاذ مزيد من أرواح المدنيين لو كانت القوات الأوكرانية تملك مزيداً من الطائرات. وقال إن كييف تحتاج إلى مساعدة للتحقيق في "جرائم حرب" محتملة ومقاضاة مرتكبيها.

ودعا وزير الخارجية الأوكراني الدول الغربية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لضرب الاقتصاد الروسي، مؤكداً أن "الاعتقاد بأن هذه مجرد مشكلة ثنائية بين روسيا وأوكرانيا هو خطأ".

وفي ما يتعلق بمدينة ماريوبول، قال كوليبا إنها محاصرة من القوات الروسية لكنها لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية، مشيراً إلى أن روسيا تستخدم تكتيكات مشابهة لما فعلته في سوريا.

كما قال وزير الخارجية الأوكراني إنه يعتقد أن بيلاروس لا ترغب في إرسال قوات إلى أوكرانيا على الرغم من تعرضها للضغط من قبل روسيا.