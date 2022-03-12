بالصور.. سيتى كلوب ينظم بطولة الجمهورية للخماسى الحديث باستاد بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء:

نظم نادى سيتى كلوب فرع بنها، بطولة الجمهورية للخماسى الحديث على ستاد بنها.

وكانت البطولة هي فى إطار التعاون المثمر بين أندية سيتى كلوب ومجلس إدارة الاتحاد المصرى للخماسى الحديث.

والبروتوكول الموقع مع اتحاد الخماسي الحديث، يهدف إلى نشر اللعبة من خلال تنظيم بطولات وتأسيس أكاديميات للعبة بأندية سيتي كلوب بمختلف المحافظات، وثمارها اليوم بانطلاق بطولة الجمهورية على استاد بنها.

وباتت صالات وملاعب أندية سيتي كلوب "قبلة" جميع الاتحادات لاستضافة المباريات الرسمية ،حيث استضافت صالة سيتى كلوب فرع بنها بنادى بنها الرياضى، مؤخرًا أول مباراة رسمية فى الكرة الطائرة بين فريقي نادى بنها الرياضى و نادى هليوليدو.

كما استضافت ملاعب نادى سيتي كلوب أسوان، فعاليات النسخة الثالثة من أولمبياد المحافظات الحدودية " أسوان 2021" ، بمشاركة 18 ألف رياضي من 6 محافظات حدودية مصرية، هي شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان والوادي الجديد ومرسي مطروح، واستضافت الملاعب منافسات في رياضات كرة القدم الخماسي والكرة الطائرة وتنس الطاولة والكاراتيه وألعاب القوى وكرة يد وكرة السلة والسباحة والكرة الطائرة جلوس ورياضات أخرى جماعية وفردية.