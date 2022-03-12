أمطار في شمال سيناء.. والمحافظة تعلن الطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسين فتحي:

ضربت موجة من الطقس السيئ اليوم السبت مناطق متفرقة من محافظة شمال سيناء، مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة ورياح وانخفاض في درجات الحرارة.

وفي السياق أعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس، بينما دفعت مجالس المدن وشركة المياه بمعداتها للتخلص من برك مياه تجمعات فى الشوارع بمدينتى العريش والشيخ زويد.

وأعلن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في بيان له، أن المحافظة رفعت مجددا درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات، موضحًا أن غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة تتابع الظروف الجوية، مع الاستعداد لأي طوارئ.