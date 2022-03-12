وزارة العدل الجزائرية تعلن اختراق حسابها عبر "تويتر" وتتبرأ من منشورات عن الأزمة في أوكرانيا

اسماعيل عبد الحي - كشفت وزارة العدل الجزائرية عن اختراق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من قبل قراصنة.

وحسب بيان نشرته الوزارة عبر حسابها على تويتر، أكدت أن الحساب تعرض لعملية قرصنة واختراق.

وقالت: "تعرض حساب التويتر لوزارة العدل يوم الجمعة 11 مارس 2022 لعملية اختراق".

وأوضحت أنه "تم وضع حد لها في الحين"، مؤكدة أن المتخصصين استطاعوا استرداد الحساب مرة أخرى.

وقالت الوزارة إنها تتبرأ "من المحتوى المنشور"، وقت اختراق الحساب، حيث تم نشر عدة تغريدات قبل أن يتم استرداده.

وكان الجزائريون قد لاحظوا قيام حساب الوزارة الموثق بالعلامة الزرقاء على "تويتر" بنشر عدة تغريدات في وقت قصير حول الأزمة الأوكرانية.

سبوتنيك