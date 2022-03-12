روسيا: البنتاجون يمول 200 مختبر بيولوجي لتهديد أمننا القومي

وكشفت الخارجية الروسية عن أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تمول 200 مختبر بيولوجي لتهديد أمن موسكو القومي.
وكان رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلنسكي، قال في وقت سابق اليوم إنه أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بضرورة الإفراج عن عمدة مدينة ميليتوبول.
وقال رئيس أوكرانيا إن لديهم مؤشرات بأن الجيش الروسي لديه مشاكل في صفوفه، مشيرًا إلى أن جزءًا من مسئولية الكارثة الإنسانية سيتحمله الغرب بعدم إغلاق الأجواء.
وطالب رئيس أوكرانيا كل الشركاء بإغلاق الأجواء في أوكرانيا، معتبرًا أن حرية بلاده اليوم هي حرية الغرب في الغد.
وأضاف فولوديمير زيلنسكي: "لن نستسلم وسنواصل القتال ضد القوات الروسية، ونحن بحاجة لمنظومة مضادة للصواريخ ومستعدون لدفع ثمنها".
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