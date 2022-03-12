مقتل 1300 جندي أوكراني منذ بداية الحرب

وقال الرئيس الأوكراني "قضى نحو 1300 من جنودنا"، من دون تفاصيل اضافية.
وهذه المرة الأولى منذ بدء النزاع تعلن فيها السلطات الأوكرانية حصيلة رسمية. وأوضح زيلينسكي أن الجيش الروسي خسر "نحو 12 ألف جندي"، مضيفا "إنها نسبة واحد على عشرة، لكنني لست سعيدا بذلك".
وكان الجيش الروسي قد أعلن في الثاني من مارس مقتل نحو 500 جندي في صفوفه، في حصيلة لم يتمّ تحديثها مذاك، علما أن المعارك تستمر في مدن أوكرانية عدة وخصوصا حول مدينة ماريوبول المحاصرة على بحر آزوف وفي محيط كييف التي تحاول القوات الروسية تطويقها.
وفي الثامن من مارس، بعد نحو اسبوعين من اندلاع النزاع، قدرت وزارة الدفاع الأمريكية خسائر الجيش الروسي بما بين الفين وأربعة آلاف قتيل.
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