قوات الجيش تكسر هجوما لمليشيا الحوثي جنوب مأرب

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن المليشيا الحوثية لاذت بالفرار بعد سقوط كثير من عناصرها بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير آليات تابعة لها بقصف لمدفعية الجيش.
وأضاف أن أبطال الجيش والمقاومة استعادوا طقمين بما عليهما من عتاد خلفتهما عناصر المليشيا قبل أن تفر تحت ضربات الأبطال.
وفي الجبهة ذاتها، استهدف طيران التحالف بغارتين تعزيزات تابعة للمليشيا الإيرانية ونتج عنها تدمير آليات ومصرع جميع من كانوا على متنها.
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