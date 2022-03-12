وزير الخارجية الأوكراني: لن نستسلم

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 12 - مارس - 2022 7:16 مساءً

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم السبت إن بلاده مستعدة للتفاوض من أجل إنهاء الحرب التي بدأتها روسيا قبل أكثر من أسبوعين، لكنها لن تستسلم أو تقبل أي إملاءات.

وأضاف خلال اجتماع عبر الإنترنت نظمته منظمة مبادرة تجديد الديمقراطية غير الحزبية التي لا تهدف للربح، أنه سيتم إنقاذ مزيد من أرواح المدنيين إذا امتلكت أوكرانيا مقاتلات ومزيدا من الطائرات الهجومية لتدمير أرتال عسكرية كبيرة.

وقال: نحن بحاجة للمساعدة في التحقيق في جرائم الحرب المحتملة وإجراء محاكمات بشأنها/ لافتا إلى أن بلاده بحاجة للمزيد من الإمدادات العسكرية.

وقال كوليبا من الخطأ الاعتقاد أن ما يجري هو مسألة ثنائية بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد على ضرورة القيام بالمزيد لتقويض الاقتصاد الروسي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن روسيا، التي غزت بلاده 24 فبراير، تبنّت “نهجا مختلفا بشكل جوهري” عن توجّهاتها السابقة خلال المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب.

وأكد أنه “سعيد بتلقي إشارة من روسيا” بعدما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أنه يرى “بعض التحوّلات الإيجابية” في المفاوضات.